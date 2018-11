Eine Rüge aus Brüssel

EU-Vertreter haben die Türkei wegen der jüngsten Inhaftierungen von Akademikern und angeblichen Regierungsgegnern gerügt. Die Außenbeauftragte Federica Mogherini sagte am Donnerstag in Ankara, man habe die »starken Bedenken« dazu deutlich gemacht. Am vergangenen Freitag waren in vier Provinzen 13 Menschen festgenommen worden. Zwölf sind mittlerweile wieder frei. Die Aktion richtete sich gegen Personen aus dem Umfeld des Vorsitzenden des Kulturinstituts Anadolu Kültür, Osman Kavala. Kavala sitzt seit Monaten ohne Anklageschrift in U-Haft. Ihm wird unter anderem Unterstützung der regierungskritischen Gezi-Proteste von 2013 v...