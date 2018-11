Einen Schritt vor, zwei zurück

In der »Albiceleste«, der argentinischen Fußballnationalmannschaft der Männer, weht ein neuer Wind. Verantwortlich dafür zeichnet Señor Lionel Scaloni, Interimstrainer der Auswahl, nebst seinen Adjutanten Pablito Aimar und Walter Samuel. Alles ehemalige Pékerman-Boys (José Pékerman: Nationaltrainer Argentiniens von 2004–2006). Der Haken an der Sache: Gestern endete deren Amtszeit mit dem zweiten Freundschaftsspiel gegen Mexiko innerhalb von fünf Tagen. Wie es weitergeht, steht in den Sternen, da die neue AFA (der argentinische Fußballverband) nicht seriöser ist als die alte und ihr Präsident der völlig unpräsentierbare Claudio »Chiqui« Tapia ist.

Argentinien traf also zunächst am vergangenen Freitag im Estadio Mario Alberto Kempes in Córdoba auf die Azteken. Am selben Ort eliminierten beim WM-Turnier 1978 Hans Krankl und Berti Vogts den amtierenden Weltmeister aus Westdeutschland. Das Experiment mit Manni Kaltz als...