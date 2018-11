Rotlicht: Bundeskriminalamt

Die Gründung des Bundeskriminalamts (BKA), einer Art Kriminalpolizei auf Bundesebene, war ein klares Statement der herrschenden Kreise in der noch jungen Bundesrepublik. Eigentlich hatten die Alliierten darauf bestanden, dass die bundesdeutsche Polizei föderal organisiert sein müsse – eine Konsequenz aus der Erkenntnis, zu welchen Verbrechen die zentralisierten, allmächtigen Repressionsapparate des Deutschen Reichs in der Lage gewesen waren. Sollte man diese Beschränkung akzeptieren? In Bonn war man dazu nicht bereit. Man benötige wenigstens eine Zentralstelle, die Informationen über Verbrechen sammeln darf, die mehrere Bundesländer betreffen, hieß es; als eine solche wurde im März 1951 das BKA ins Leben gerufen. Damit sowie mit der parallel erfolgten Gründung des Bundesgrenzschutzes, der heutigen Bundespolizei, war ein erster Schritt zum Neuaufbau zentraler Polizeistrukturen getan.

Beim Aufbau des BKA griff Bonn vor allem für die Führungsstellen auf altb...