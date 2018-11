Sie sind unter uns!

Paläontologen haben in Südafrika Reste eines unbekannten Riesendinos entdeckt, den sie Ledumahadi nannten. Er war Pflanzenfresser, ähnelte dem Brontosaurus und lief auf vier Beinen, hatte deshalb nicht den für Zweibeinsaurier typischen Knick in den Hinterbeinen (sieht man heute noch bei den Hühnern, den engsten Verwandten von Tyrannosaurus Rex). Die gekrümmten Beine von Ledumahadi erinnern eher an die von Pierre Littbarski, einer Kölner Fußballegende aus den 80ern. Das ist wohl auch der Grund für die Vermutung, dass der Ledumahadi eher mit Fußballspielern verwandt oder verschwägert ist als mit einem handelsüblichen Huhn aus der Käfighaltung.

Ähnlich groß war die Freude der Paläontologen über eine weitere neu entdeckte, allem Anschein nach humanoide Spezies, vielleicht entfernt verwandt mit dem Homo sapiens. Diese Spezies zeigt Ver...