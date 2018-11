Alles beim alten ohne den Alten

Genau ein Jahr ist es mit dem heutigen Mittwoch nun her, dass Simbabwes Langzeitpräsident Robert Mugabe »zurücktrat«. Die Militärs, die damals Panzer in der Hauptstadt Harare plaziert, den staatlichen Rundfunk besetzt und Mugabe unter Hausarrest gestellt hatten, legten großen Wert auf diese Formulierung. Der offensichtliche Putsch sollte nicht so genannt werden, denn das hätte den Jubel gedämpft, der nach dem Sturz Mugabes in Washington, London und Brüssel aufbrandete. Seit einem Jahr hält das Militär die Fäden fest in der Hand – wie schon unter Mugabe.

Eine Machtübernahme durch das Militär war in Simbabwe gar nicht möglich, weil es längst an der Macht war. Mugabe mag offiziell ein ziviler Präsident gewesen sein, praktisch hatte er keine Chance, gegen die Armeeführung zu agieren. Als er es – mutmaßlich auf Drängen seiner nach der Macht strebenden Ehefrau Grace – wagte und seinen vom Militär installierten Vizepräsidenten Emmerson Mnangagwa entließ, schritt...