Beamte klagen in Strasbourg

Elf Lehrerinnen und Lehrer ziehen mit rechtlicher Unterstützung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Sie wollen das Streikrecht für Beamte erstreiten, das ihnen das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in seinem Urteil vom 12. Juni verwehrt hat. Der Rechtsweg in Deutschland ist seitdem ausgeschöpft. In Strasbourg soll ein Grundsatzurteil gesprochen werden.

Die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe erklärte am Dienstag: »Das Streikrecht ist ein Grund- und Menschenrecht.« Das Verbot für Beamte als Ausdruck ihrer Treuepflicht entspringe dem obrigkeitsstaatlichen Denken des Kaiserreichs. Die Gewerkschaft vertrete, wie im Völkerrecht festgeschrieben, die Auffassung, dass es ein Menschenrecht auf Kollektivverh...