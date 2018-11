Ein Hoch auf die Unabhängigkeit

Der Druck auf die wegen Qualitätsmängeln und ihrer Nähe zur Pharmaindustrie in die Kritik gerate Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) zeigt Wirkung. Am Montag hatte UPD-Geschäftsführer Thorben Krumwiede ein »umfangreiches Maßnahmenpaket« zur Behebung der Defizite angekündigt. Im Zentrum stünden dabei »Bemühungen zur Optimierung der Textqualität auf der Webseite (…), unter anderem durch die Verstärkung des Teams im medizinischen Bereich«, wie er in einer Mitteilung erklärte. Im September hatte sich der wissenschaftliche Beirat der UPD in einem Schreiben an den Patientenbeauftragten der Bundesregierung über »mangelhafte« Informationsangebote und nicht erfüllte Leistungsversprechen beklagt.

Beiratsmitglieder sowie Vertreter der über die »Unabhängigkeit« der UPD wachenden Stellen waren am Wochenende in Berlin zu einem Workshop zusammenkommen, um über Konsequenzen zu beraten. »Evaluationsberichte und Nutzerbefragungen bestätigen uns schon jetzt eine...