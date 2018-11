Gold unter Freunden

Von Redakteur Christian Siedenbiedel erschien am Mittwoch ein launiger Artikel im Finanzteil der FAZ mit der kursiven Überschrift »Gold zurück gibt’s nur unter Freunden«. Es ging darum, dass bis zum heutigen Tag ein erheblicher Teil der Goldreserven der Deutschen Bundesbank, nämlich 1.236 von insgesamt 3.374 Tonnen, unter Verwaltung der US-Notenbank Fed in New York gelagert ist. Um diese Frage hatte es, angeregt vom Bundesrechnungshof, vor einigen Jahren öffentlichen Streit und Verhandlungen der Bundesbank mit der US-Notenbank gegeben, die damit endeten, dass 300 Tonnen Gold von New York nach Frankfurt transferiert wurden und die Bundesbank sich vertrauensvoll bereit erklärte, den Rest unter der Obhut der US-Amerikaner zu belassen. »Kann die Bundesbank Teile ihres gewaltigen Goldschatzes getrost im Ausland lagern lassen – oder muss sie ihn sicherheitshalber daheim aufbewahren, um gerade in Krisenzeiten jederzeit ungehinderten Zugriff darauf zu haben?«, f...