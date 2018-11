Niedrige Erwerbslosigkeit, große Armut

Der UN-Sonderberichterstatter zu extremer Armut und Menschenrechten, Philip Alston, hat am 16. November seinen Report zur Situation in Großbritannien veröffentlicht. Es ist erst der zweite Bericht dieser Art überhaupt zu einem westeuropäischen Land. Die dort zu findenden Beobachtungen sind niederschmetternd.

Laut dem Bericht leben 14 Millionen Menschen in Großbritannien in Armut. Deren Lage habe sich im Laufe des vergangenen Jahrzehnts drastisch verschlechtert. »Das britische Mitgefühl für jene, die leiden, ist durch einen bestrafenden, kleingeistigen und oftmals herzlosen Ansatz ersetzt worden. Dessen Zweck ist es, Disziplin dort zu erzwingen, wo sie am wenigsten nützt; denjenigen eine rigide Ordnung aufzuzwingen, die kaum dazu in der Lage sind, mit der heutigen Welt klarzukommen, und blinden Gehorsam zu erzwingen, anstatt das Wohlergehen der Menschen am untersten Ende der britischen Gesellschaft zu verbessern«, heißt es an einer Schlüsselstelle des Beri...