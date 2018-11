Streit um Gibraltar

Vor dem »Brexit«-Gipfel haben Unterhändler am Freitag versucht, die letzten Hürden auf dem Weg zur Zustimmung der EU-Staats- und Regierungschefs zum Vertragspaket mit Großbritannien zu beseitigen. Größter Stolperstein blieb der Widerstand Spaniens, das wegen offener Fragen zu Gibraltar mit einem Veto droht. Es werde mit Hochdruck nach Lösungen gesucht, sagten Diplomaten in Brüssel. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker war nach Angaben eines Sprechers in ständigem Kontakt mit dem spanischen Regierungschef ­Pedro Sánchez.

Beim Sondergipfel am Sonntag könnte die britische Premierministerin Theresa May den Vertrag über den britischen EU-Austritt im März 2019 und ei...