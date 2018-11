Wer liebt, der glaubt

Ein Paukenschlag war die Entlassung, pardon: »Freistellung«, von Magdeburgs Trainer Jens Härtel vor einer Woche nicht. Für ihn selbst wohl auch nicht. Schon während des Freudentaumels über den Aufstieg und den Gewinn der Meisterschaft in der 3. Liga hatte der Erfolgscoach, der den 1. FCM aus der Regionalliga bis in die zweithöchste Spielklasse geführt hatte, vom »Haifischbecken 2. Liga« geunkt.

Während der gesamten Pressekonferenz am Tag nach der Entlassung bemühte Geschäftsführer Mario Kallnik, der Härtel vor mehr als vier Jahren an die Elbe geholt hatte, als Erklärungsversuch den gemeinen Antagonismus aus Fakten und Emotionen. Die meisten Fans sahen das vor und sogar nach dem in letzter Minute verlorenen Heimspiel gegen Jahn Regensburg (2:3) anders. Mit Spruchbändern hatten die Ultras ihr Vertrauen in den Trainer bekundet; so eine Solidarität ist eher selten auf Abstiegsplätzen. Nach der Pleite gab es weiterhin Z...