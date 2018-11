Societät unsozial

Ein harter Arbeitskampf tobt seit Oktober in der Frankfurter Societätsdruckerei (FSD) im benachbarten Mörfelden. Immer wieder streiken die Arbeiter, zuletzt am 10. November, um die Geschäftsführung an den Verhandlungstisch zu bringen. Die FSD ist mit 500 Beschäftigten eine der größten Zeitungsdruckereien Europas. Hier werden Tageszeitungen wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), die Frankfurter Rundschau (FR) und die Frankfurter Neue Presse (FNP) gedruckt. Doch der Protest gegen die sich verschlechternden Arbeitsbedingungen wird von den Unternehmern ignoriert. Manfred Moos, Fachbereichsleiter für Medien bei der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) in Hessen, nannte das am Freitag gegenüber junge Welt eine »Blockade«.

Seit Oktober gibt es in der FSD eine neue Geschäftsführung, die den Ausstieg aus der Tarifbindung erklärt hat. Da bundesweit in der Druckbranche Tarifverhandlungen anstehen (jW berichtete, 21.9.18), stünden auch in der FSD ne...