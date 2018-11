Unterm Vergrößerungsglas

Der Ausdruck »auf dem rechten Auge blind« hat sich in Zeiten von staatlich gehätschelten Neonazis zu einer gängigen Formulierung entwickelt. Geheimdienste und ihre V-Männer in der rechten Szene, NSU-Terror unter Begleitschutz von Beamten, so lauten die Schlagworte. Es gibt allerdings auch Institutionen, die Rechte nicht tatenlos beim Verrichten ihres Werks beobachten, sondern die in großer Aufgeregtheit unentgeltlich deren PR-Arbeit übernehmen. Organisationen also, deren rechtes Auge mit allerhand Sehstärken und Vergrößerungsgläsern ausgestattet zu sein scheint, so dass sie fast nur noch die AfD im politischen Betrieb wahrnehmen. Gemeint sind Teile der bürgerlichen Medien.

Am Montag mittag präsentierte Bernd Gäbler, Journalistikprofessor und früherer Chef des Grimme-Instituts, eine Studie mit dem Titel »AfD und Medien« in Berlin. Im Auftrag der Otto-Brenner-Stiftung hatte der Medienwissenschaftler untersucht, wie über die rechtsnationale Partei berichtet ...