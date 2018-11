Idealismus und Konkurrenz

Wenn Menschen unterschiedlicher Nationalität gemeinsam studieren, forschen, ihren Studienort über Staatsgrenzen hinweg wechseln und am Ende einen »europäischen Abschluss« ablegen, dann ist das zu begrüßen. Merkwürdig ist nur, was manche Kommentatoren aus dem schönen Ansinnen machen. »Was liegt näher, wenn man Europa neu begründen will, als der Rückgriff auf die älteste europäische Institution neben der Kirche?«, fragte die Wochenzeitung Die Zeit vor gut einem Jahr, nachdem die EU-Institutionen sich zu Emmanuel Macrons Idee zur Errichtung Europäischer Universitäten bekannt hatten. Was liege näher, »als neben die vielen Universitäten Europas eine Europäische Universität zu setzen – bei der das große E nicht bloß Semantik ist oder Marketing, sondern alles? Eine Universität für Europa.«

Das kann man blauäugig oder verlogen nennen. Wer als Journalist auch nur erwägt, bei einem solchen Projekt könnte es allein um die gute Sache, um Völkerverständigung und Versö...