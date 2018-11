Linke im Südwesten eröffnet Wahlkampf

Die Partei Die Linke in Baden-Württemberg zieht selbstbewusst in den Wahlkampf für die Kommunal- und Europawahlen im kommenden Mai. Das Selbstvertrauen schöpft der Landesverband nicht aus Autosuggestion, sondern aus belastbaren Zahlen.

Beim Landesparteitag am Sonnabend im Stuttgarter Gewerkschaftshaus haben Parteivertreter aktuelle Mitgliedszahlen präsentiert. Aus ihnen geht hervor, dass mehr als ein Drittel (1.250) der insgesamt 3.646 Mitglieder im Land der Partei in den beiden vergangenen Jahren beigetreten ist, darunter viele junge Menschen. So passen die beiden neuen, erstmals direkt von den Delegierten gewählten Landessprecher gut ins Bild. Es sind die 34jährige Sahra Mirow aus Heidelberg und der 40jährige Dirk Spöri aus Freiburg, die 86 bzw. 71 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen konnten. Die langjährige Landessprecherin Heidi Scharf hatte auf eine abermalige Kandidatur verzichtet.

Mirow kündigte an, die Partei im Bundesland stärker verankern zu...