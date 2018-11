USA lassen APEC-Gipfel platzen

Erstmals in der Geschichte der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) ist ein Gipfeltreffen ohne eine gemeinsame Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Die 21 Mitgliedsstaaten konnten sich am Sonntag in Papua-Neuguineas Hauptstadt Port Moresby nicht auf einen gemeinsamen Text einigen.

US-Vizepräsident Michael Pence hatte zu Beginn des Gipfels Anschuldigungen gegen die chinesische Regierung erhoben. Er warnte kleinere Länder, Kredite aus der Volksrepublik aufzunehmen. Die Bedingungen für die Darlehen seien »undurchsichtig«. Der chinesische Präsident Xi Jinping sagte am Samstag, nach seiner Überzeugung gebe es »keine Streitigkeiten, die Länder...