Land der Kontraste

Nordafrika – das klingt nach Steppe, Savanne und Wüste, nach Hitze und Trockenheit. Die mediterrane Kulturlandschaft zwischen Marrakesch und dem Atlasgebirge erfüllt solche Erwartungen nicht. Das Land nordwestlich des Hohen Atlas erinnert – vor allem im Frühling – eher an Mecklenburg-Vorpommern. Nachts liegen die Temperaturen nur wenige Grad über null, tagsüber erreichen sie kaum 20. Sanfte Hügel, bestellte Felder, einige Wälder. Wolken ziehen vor dem blassblauen Himmel dahin. Nur die kleine Horde wilder Kamele, die eine Straße quert, will nicht so recht ins Bild passen.

Die Gipfel reichen bis in Höhen von über 4.000 Metern. Ihre schneebedeckten Gipfel bieten einen malerischen Anblick. Morgens glitzern sie grell in der aufgehenden Sonne, abends sind sie in flammendes Rot getaucht. An den Hängen stauen sich, weit sichtbar, Wolkenberge. Am Ortsrand von Ouahat Sidi Brahim, einer Siedlung nördlich der Millionenstadt Marrakesch, mäandert ein Bächlein dahin. Be...