Land der Toten

Ich habe lange gedacht, mein indianisches Aussehen würde meine Herkunft verraten, bis mich eines Tages im Zentrum von Bern ein älterer europäischer Tourist ansprach. Er fragte mich, woher ich komme. Statt meine Antwort abzuwarten, begann er zu raten: Aus Pakistan? Aus Indien? Ich lachte und korrigierte ihn: Weder noch, ich komme aus Mexiko. Der Mann zog überrascht die Augenbrauen hoch. Sofort runzelte er die Stirn und gestikulierte, einen grimmigen Mann darstellend, während er ein imaginäres Maschinengewehr in die Hände nahm und schoss. Bum, Bum, Bum! Dann sagte er in gebrochenem Spanisch: »Mexiko gefährlich, viele schlechte Menschen«. Ich unterließ es aus Faulheit, ihn zu korrigieren.

Ob es in meinem Herkunftsland viele schlechte Menschen gibt, sei dahingestellt. Was aber die Gefahr angeht, Opfer einer Gewalttat zu werden, so bestätigen die Statistiken die Aussage des Mannes. Seit 2007 wurden Regierungsangaben zufolge in Mexiko 221.342 Menschen ermordet,...