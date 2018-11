Rezessionsauslöser

Für den Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im 3. Quartal macht das Statistische Bundesamt eine ganze Reihe von Sonderfaktoren verantwortlich. Unter anderem habe die Autoindustrie neben all ihren sonstigen Problemchen auch eines mit den von August auf September veränderten Zulassungsregeln gehabt. So ist ihre Produktion im September eingebrochen – auf den niedrigsten Stand seit 1997. Das BIP ist im Vergleich zum 2. Quartal um 0,2 Prozent zurückgegangen, der erste Rückgang seit 2015. Das ist noch keine Rezession, aber es kann eine werden. Die Bundesregierung in Gestalt von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) gibt sich zuversichtlich, dass es nicht so kommt. Und, oh Wunder, die Sachverständigen, die Wirtschaftsforschungsinstitute und die Volkswirte diverser Banken meinen das auch. Nur eine Wachstumsdelle, sagen sie übereinstimmend, reduzieren ihre Prognosen für das Wachstum im laufenden Jahr recht kräftig und ein bisschen für 2019. Das gehört offe...