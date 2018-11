Abstimmung verschoben

Die ursprünglich für den 18. November angesetzten Parlamentswahlen in Guinea-Bissau wurden aufgrund technischer Probleme auf Dezember verschoben. Das berichtete das Nachrichtenportal leadership.ng am 11. November. Der Grund für die Terminänderung ist, dass das notwendige Equipment zur Registrierung der Wähler zu spät geliefert wurde. Wie der Nachrichtensender Africanews am 15. November meldete, seien zum jetzigen Zeitpunkt erst 25 Prozent der Wahlberechtigten registriert worden.

Die Entscheidung, die Wahl nicht unter den gegebenen Umständen abzuhalten, fiel bei einem Treffen zwischen dem Präsidenten Guinea-Bissaus, José Mário Vaz, einer nigerianischen Delegation und Vertretern des Parlaments in der Hauptstadt Bissau. Dort wurde die Notwendigkeit von freien und fairen Wahlen betont. Nigeria und die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) sicherten zu, Guinea-Bissau bei dem »wichtigen Schritt zur politischen Stabilität« zu unterstützen. A...