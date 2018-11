AfD mit sich beschäftigt

Die AfD-Führungsriege hat sich zum Europaparteitag in Magdeburg getroffen. Dort sollen bis Montag die Kandidaten für die im Mai 2019 anstehende Wahl zum Europaparlament bestimmt werden. Mit Jörg Meuthen bewirbt sich einer der beiden Parteivorsitzenden um den Listenplatz eins. In einer Erklärung, die am Freitag während der Sitzung veröffentlicht wurde, stellte sich der Bundesvorstand in der Parteispendenaffäre hinter die Fraktionskovorsitzende Alice Weidel. Man sehe »keinerlei Verschulden«, hieß es darin. In einer persönlichen Erklärung hatte Weidel alle Vorwürfe gegen sich zurückgewiesen. Diese »entbehren jeder Grundlage und stellen den Versuch dar, mich persönlich und politisch zu diskreditieren«, so die AfD-Politikerin.

