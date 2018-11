Sklaverei und Ausbeutung

Guatemala, das Gastgeberland des 26. Iberoamerikagipfels, ist der bevölkerungsreichste Staat in Zentralamerika und zugleich eines der ärmsten Länder der Welt. Die Wirtschaft ist von der engen Verflechtung großer Unternehmen mit Politik, Militär und Teilen der organisierten Kriminalität geprägt. Die Gesellschaft leidet unter Gewalt und Armut. In keinem anderen Land Mittelamerikas ist der Reichtum so ungerecht verteilt wie in Guatemala, bei Einkommen, Lebensstandard und Bildung ist das soziale Gefälle extrem.

Zwei Prozent der Einwohner besitzen 70 Prozent des kultivierten Landes. Zugleich leben zwei Drittel der Bevölkerung in Armut oder extremer Armut. In dem 2018 aktualisierten »Bericht zur menschlichen Entwicklung« des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) nimmt Guatemala mit einer Armutsrate von etwa 70 Prozent den vorletzten Platz in Lateinamerika ein. Wer einen Arbeitsplatz hat, ist oft auch nicht viel besser dran, denn nahezu drei Vierte...