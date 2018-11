»Müssen EU auf neue Füße stellen«

In der EU rumort es: Über den »Brexit« und die italienischen Haushaltspläne wird viel geschrieben, ebenso über eine »europäische Armee« und weitere Aufrüstung an den Außengrenzen. Welche dieser Entwicklungen ist aus Ihrer Sicht die bedrohlichste?

Wir müssen aktuell feststellen, dass die Lage für die Mehrheit der Menschen in der Europäischen Union sehr ernst ist. Als Linke haben wir mal gesagt: Wer Europa retten will, muss die EU neu gründen. Das ist heute aktueller denn je. Die militärischen Aufrüstungsmanöver sind besonders besorgniserregend, etwa wenn von einer EU-Armee gesprochen wird. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der eine solche vehement fordert, ist ein falscher Impulsgeber für Europa. In seinem eigenen Land hat er, wie wir wissen, den Musterschüler gespielt und die »Agenda 2010« auf die französischen Verhältnisse umgemünzt, indem er die Axt an den Sozialstaat angelegt hat. Nun im Zusammenspiel mit Deutschland ein militärisches Kerneuropa a...