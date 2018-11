Staat ohne Land

Vor 30 Jahren, am 15. November 1988, rief der damalige Vorsitzende der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Jassir Arafat, den Staat Palästina aus. Fast ein Jahr nach Beginn der ersten Intifada und wenige Monate, nachdem der jordanische König seinen Anspruch auf die Westbank fallengelassen hatte, erklärte er in Algier: »In Ausübung der nationalen Rechte des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung, politische Unabhängigkeit und Souveränität über sein Land proklamiert der Palästinensische Nationalrat die Gründung des Staates Palästina auf seinem palästinensischen Boden mit Jerusalem als Hauptstadt.« In einem wenige Tage später veröffentlichten offiziellen Zusatz zu der Proklamation benannte der Palästinensische Nationalrat, die oberste legislative Instanz der PLO, die UN-Sicherheitsrats-Resolution Nr. 242 als Grundlage für die Grenzen des Staates Palästina. Das sind die des Jahres 1967. Damit erkannte die PLO, die den Vereinten Nationen sei...