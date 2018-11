Das geht sich hart aus

Sie sind einfach nicht aufzuhalten. Erneut hat der TSV Hartberg eine Partie in der österreichischen Bundesliga für sich entschieden; mit 2:1 besiegte der Aufsteiger am letzten Wochenende den SV Mattersburg. Es war der bereits fünfte Sieg in Folge für den TSV, der sich auf den fünften Platz vorgeschoben hat und damit vor Klubs wie Rapid und Austria Wien rangiert.

Dass der TSV Hartberg tatsächlich über gute Chancen verfügt, sich für die frisch eingeführte Meisterrunde (die ersten sechs spielen den Titel unter sich aus) zu qualifizieren, ist ein kleines Fußballwunder. Denn mit den Budgets der großen Klubs in Österreich – Red Bull Salzburg oder die Wiener Vereine – kann die Mannschaft aus der steirischen Provinz nicht mithalten.

Das war auch in der zweiten Liga schon so – der TSV Hartberg ist trotzdem aufgestiegen, musste jedoch lange zittern. Nicht aus sportlichen Gründen: Erst in dritter Instanz gewährte das Ständige neutrale Schiedsgericht die Lizenz. Zuvo...