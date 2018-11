»Old School Society«: Weitere Anklage

Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen einen 38jährigen Mann wegen Mitgliedschaft in einer rechtsterroristischen Vereinigung erhoben. Er soll von Januar bis Mai 2015 der Gruppe Old School Society (OSS) angehört haben und an der Vorbereitung eines Sprengstoffanschlags auf eine Flüchtlingsunterkunft beteiligt gewesen sein, wie die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag in Dresden mitteilte.

Ziel des Anschlags sei im Mai 2015 ein Asylheim im sächsischen Borna gewesen. Zur Umsetzung der Pläne kam es damals nicht, weil die Gruppe sich in »sozialen Netzwerken« wenig konspirativ verhalten hatte. Nachdem sie via Facebook für alle Nutzer lesbar einen »Krieg gegen Asylanten und deren Unterstützer« angekündigt hatte, waren die Ermittler mit Durchsuchungen gegen mehrer...