Ein irreführender Begriff

Die Weimarer Republik war nicht das Ergebnis der »Revolution«, sondern ihrer Niederschlagung. Als »demokratisches« politisches System war sie zugleich ein Integrationsangebot der herrschenden Klasse an die besitzlose Bevölkerungsmehrheit. Diese beiden Aspekte bleiben in der deutschen Diskussion vor allem deshalb ganz unerwähnt, weil in der hiesigen Forschungsliteratur ein streng »nationales« Narrativ gepflegt, der internationale Kontext der Jahre 1918 und 1919 – der genau auf diesen Zusammenhang verweist – aber traditionell kaum beachtet wird. Standardwerke zum Thema werden weder übersetzt noch zur Kenntnis genommen – man denke nur an die wegen ihrer nicht akzeptablen These (parlamentarische Demokratie und Faschismus als Varianten »korporatistischer« Stabilisierung) konsequent ignorierte, 1988 und noch einmal 2016 neu aufgelegte Arbeit von Charles S. Maier aus dem Jahr 1975 über die »Umformung des bürgerlichen Europa«.

Nimmt man jedoch einmal diesen ve...