Hilfe für Flüchtlinge

Die UNO-Mission in Damaskus hat einen Erfolg zu vermelden. Nach »mühsamen Verhandlungen« und einem »komplizierten Koordinationsprozess mit allen beteiligten Parteien« sei es gelungen, gemeinsam mit dem Syrisch-Arabischen Roten Halbmond (SARC) eine »lebensrettende Unterstützungsmission für 50.000 Menschen in Rukban im Grenzgebiet zwischen Syrien und Jordanien« erfolgreich abzuschließen.

Der Einsatz habe vom 3. bis 8. November gedauert, teilte die UNO in Damaskus am Sonntag mit. Man habe an die Menschen im Flüchtlingslager Nahrungsmittel, Medikamente und Haushaltsutensilien sowie Winterkleidung und Plastikplanen verteilt. Während des mehrtägigen Aufenthaltes eines Einsatzteams in Rukban seien mehr als 5.100 Kinder gegen Kinderlähmung und andere Krankheiten geimpft worden. Die Impfkampagne sei mit Unterstützung des syrischen Gesundheitsministeriums ermöglicht worden, das 21 Mitarbeiter dafür entsandt habe.

Das Lager Rukban befindet sich am Grenzübergang Al-T...