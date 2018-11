Weidel weist Verantwortung von sich

In der AfD-Spendenaffäre hat Partei- und Fraktionschef Alexander Gauland seine Kofraktionsvorsitzende Alice Weidel unterstützt. »Ich glaube nicht, dass sie sich Vorwürfe machen muss«, sagte Gauland der Bild (Dienstagausgabe). »Offensichtlich« habe der verantwortliche Schatzmeister »falsch gehandelt«, so Gauland. Weidel sagte gegenüber Bild, der Landesschatzmeister der Partei in Baden-Württemberg habe die Spende aus der Schweiz als »unproblematisch« eingestuft. Derweil kommen Forderungen nach grundlegenden Änderungen an den Regeln für Parteispenden sowohl von der Partei Die Linke wie auch aus der CDU.

Parteien sollten dazu verpflichtet werden, auch Spenden von »Unterstützervereinen« offenzulegen, hinter denen sich bislang unbekannte Finanziers verbergen können, verlangte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Mathias Middelberg (CDU), in der Neuen Osnabrü...