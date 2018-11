Was ist das Mekka zumindest des europäischen Damentennis? Die O2-Arena in Prag. Dort fand am Wochenende vor über 10.000 Zuschauern das Fed-Cup-Finale zwischen Tschechien und dem Titelverteidiger USA statt. Der Gastgeber gewann mit 3:0. Es war der insgesamt sechste Fed-Cup-Titel für die Tschechische Republik innerhalb der letzten acht Jahre. Das Tennisfest endete für die Tschechen somit zwar rauschend und fast wie gewohnt, dennoch gab es auch einen Schatten von Melancholie.

Am Samstag setzten sich Barbora Strycova gegen Sofia Kenin und Katerina Siniakova gegen Alison Riske durch und sorgten damit für eine beruhigende 2:0-Führung. Am Sonntag holte Siniakova mit einem zähen 7:5, 5:7, 7:5 gegen Kenin den entscheidenden dritten Punkt. Das Match dauerte drei Stunden und 44 Minuten, und Siniakova hatte im dritten Satz bei 4:5 sogar zwei Matchbälle abzuwehren, den ersten mit einem Ballwechsel mit 25 Schlägen.

Fast wie gewohnt also, der Sieg der Tschechinnen, trot...