Zwei plus zwei gleich innere Werte

Goethe verlangte für die Naturforschung einen Pluralismus, wie er in der Literatur galt. Einige irische Schriftsteller forderten später, man müsse zum Beispiel auch »2 + 2 = 5« gelten lassen, sonst habe aller Liberalismus keinen Zweck. In der Verhaltensforschung findet man bereits eine gehörige Breite an Herangehensweisen.

Da wäre etwa der junge italienische Tierarzt Massima Vacchetta, der eines Tages zu einem verwaisten Igelkind gerufen wurde. Er zog es auf und nannte es, ganz verliebt in das »süße kleine Tier«, »Ninna«, was für ihn bedeutete: »Keine Eitelkeiten mehr, keine Äußerlichkeiten. Statt dessen fokussierte ich mich auf echte Werte. Auf den Sinn des Lebens.« Der bestand für ihn dann darin, eine Auffangstation für Igel zu gründen, die erste in Norditalien – und ein Buch mit dem Titel »Eine Handvoll Glück« zu schreiben.

Der deutsche Meeresbiologe Klemens Pütz wiederum hat sein Leben vor allem auf Pinguine eingestellt. Er erforscht sie unter anderem...