Geld aus London

Es geht um viel Geld. Die größten US-Banken sollen sich entschieden haben, wegen des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union bilanzwirksame Vermögenswerte von London nach Frankfurt am Main zu verlagern. Wie die FAZ am Montag berichtete, planen die Institute JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Citigroup, 222 Milliarden Euro nach Deutschland umzuschichten. Im Durchschnitt wollen die Geldhäuser ihr Kapital in Frankfurt fast verzehnfachen, um den aufsichtsrechtlichen Anforderungen entsprechen zu können.

Goldman wolle nach dem »Brexit« Vermögenswerte von 40 bis 60 Milliarden Euro in Frankfurt haben, bislang seien es nur rund 300 Millionen. Die breiter aufgestellte Citigroup beabsichtige, nach dem Brexit Vermögenswerte in einer Größenordnung von 40 bis 50 Milliarden Euro Frankfurt zuzuordnen, derzeit seien es 10,2 Milliarden Euro. Und die Investmentbank Morgan Stanley wolle ihre Vermögenswerte von 1,6 auf 30 bis 40 Milliarden Eu...