Marxisten im Aufwind

In Belgien hat am Wochenende die Nachricht für Aufregung gesorgt, dass die marxistische Partei der Arbeit (flämisch PVDA bzw. französisch PTB) in der flämischen Kleinstadt Zelzate als Juniorpartnerin eine Koalition mit der sozialdemokratischen SPA eingehen wird. Damit steht die PVDA zum ersten Mal in ihrer Geschichte in einer belgischen Gemeinde in der politischen Verantwortung.

22,9 Prozent der Wähler haben bei der Kommunalwahl im Oktober für die Marxisten gestimmt. Zusammen mit den 24,9 Prozent der Sozialdemokraten reicht das für eine knappe Mehrheit. Der PVDA-Spitzenkandidat Geert Asman wird der erste Stadtdezernent der Marxisten überhaupt. Er ist in den nächsten sechs Jahren unter anderem für die Finanzen, den Haushalt und soziale Fragen zuständig – zweifellos die wichtigsten Aufgaben in einer Gemeinde. Laut Koalitionsvertrag erhält die PVDA noch ein zweites Referat: Steven De Vuyst wird Dezernent für Jugend, Umwelt und Wohnen.

»Nach sechs Jahren hart...