Anspruch und Wirklichkeit in Grün

Der Moloch des Frankfurter Flughafens frisst sich immer weiter durch Hessens Landschaft. Vergangenen Dienstag hat die Polizei ein Protestcamp von rund 20 Umweltaktivisten im Treburer Oberwald geräumt. Sie hatten dessen Rodung und den Bau eines Autobahnzubringers zum neuen Terminal 3 des Airports verhindern wollen. Fast 1.000 Polizisten mit Räumfahrzeugen aus Hessen, NRW, Bayern, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen seien im Einsatz gewesen, hieß es. Der Flughafenbetreiber Fraport und die hessische CDU-Grünen-Landesregierung stünden für den »monströsen, unverhältnismäßigen Polizeieinsatz« in der Verantwortung, sagte die neu gewählte Landtagsabgeordnete der Linksfraktion, Christiane Böhm, am Freitag gegenüber junge Welt. Sie war während der Polizeiaktion selbst vor Ort gewesen. Besonders groß sei die Wut über die bisher mitregierenden Grünen. Dass sie ihren Erfolg mit 19,8 Prozent bei der Landtagswahl am 28. Oktober mit dem Slogan »so grün war Hessen noch nie«...