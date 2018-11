Jenseits der Filterblase

Das Filmfestival Cottbus verspricht in diesem Jahr viel: »Politisch wie noch nie« will es sein, die Filme werden sich mit Themen wie Rassismus, Antisemitismus und Xenophobie auseinandersetzen. Vom 6. bis 11. November will es mit rund 220 Filmen die Vielfalt Osteuropas zeigen, einseitige Geschichtsbilder hinterfragen und neugierig machen auf andere Sichtweisen. Und sich natürlich gegen die zunehmende Polarisierung des politischen Diskurses stemmen.

Es nehme »seine Verantwortung als Dialogplattform wahr – und das an einem Ort, wo Positionen unversöhnlich scheinen«, sagte Programmdirektor Bernd Buder mit Blick auf die zahlreichen rassistischen Demonstrationen in Cottbus. Es sei eine große Stärke des osteuropäischen Films, zwischen den Zeilen Diskussionen anzuregen, gesellschaftliche Gewissheiten in Frage zu stellen und neue Zu...