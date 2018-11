Blutgrätsche

Exknacki und Bayern-Boss Hoeneß stapelte vor der Begegnung beim BVB tief. Ihm war klar, dass sich nur aus der Außenseiterposition heraus vielleicht etwas mitnehmen ließ. Die Begegnung war für die Bayern von immenser Bedeutung. Sie hätte ihnen das Selbstvertrauen, das laut Hoeneß 50 Prozent der Leistung eines Spielers ausmacht, wieder zurückbringen, die Mannschaft mit einem Schlag wieder in die Erfolgsspur bringen können, aber es half alles nichts. Jetzt dürfte der Serienmeister-Nimbus wie ein Alp auf der Mannschaft und dem Verein liegen. Jedenfalls hoffe ich das stark, denn so könnte es tatsächlich mal eine spannende Meisterschaft werden.

Die Bayern fingen wie in alten Tagen erstaunlich überlegen an, setzten Dortmund schwer unter Druck, dem vor allem der für Delaney in die Mannschaft gerückte Weigl überhaupt nicht gewachsen war, aber die großen Torchancen hatte Reus, der dem völlig indisponierten Hummels den Ball wegspitzelte und allein auf Neuer zulief, ...