Kalaschnikow: Terror in der Klassikerstadt. Ein Lustspiel in vier Akten

Freitag, 19. Oktober 2018. Der Weimarer Hauptbahnhof wird polizeilich gesperrt. Die Thüringer Allgemeine (TA) weiß, warum: »In einem Schließfach im Ostausgang des Hauptbahnhofs in Weimar wurden ein Maschinengewehr des Typs Kalaschnikow und Munition entdeckt. Mitarbeiter der Bahn hatten das Schließfach am Freitag geöffnet, da es seit längerer Zeit nicht geleert wurde.« Der stadtbekannte Facebook-Lautsprecher und Ex-OB-Kandidat Marco Spatzenfuß (Name vom Autor leicht verändert) alarmiert rechtzeitig die Bürgerschaft: »Die Polizei findet im Schließfach am Weimarer Hauptbahnhof eine Kalaschnikow. Munition natürlich auch. Im TV war sogar von Handgranaten die Rede. Hat Weimar zum Zwiebelmarkt einfach nur irrsinniges Glück gehabt?«

Erst am Wochenende zuvor hatten 360.000 Menschen den »Weimarer Zwiebelmarkt« besucht. Inzwischen stellt die Polizei landesweit den Ausnahmezustand her und durchsucht konzentriert die Bahnhöfe, »auch in Nordhausen«, wie die TA berichte...