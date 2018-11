Auf der Fähre Patras–Triest

»Nein«, sagte der kleine Mann mit dem hohen Scheitel, »das geht nicht. Sie können auf diesem Schiff nicht an Deck.« – »Doch«, sagte Groll, »Sie werden sehen, dass es geht. Ich werde ebenso an Deck promenieren wie alle anderen Gäste.« – »Das geht nicht«, sagte der Mann mit dem hohen Scheitel wieder, setzte sich und verschwand hinter dem Pult der Schiffsrezeption.

»Wenn ich Sie etwas frage, höre ich immer nur: Das geht nicht, fuhr Groll fort, ohne sein Gegenüber zu sehen. Gestern abend in Patras, als ich ins ­Restaurant wollte, sagten Sie genauso wie heute, als ich in die Tagesbar wollte, das ginge nicht. Der Lift fahre nur bis zum sechsten Deck. Sie wissen, dass ich gestern abend im Restaurant auf dem achten Deck war, und Sie wissen auch, dass ich heute das Frühstück in der Tagesbar auf dem siebten Deck zu mir nahm. Die Matrosen und Küchendiener auf Ihrer verrotteten Fähre, die die Rollstuhlkabinen im sechsten Deck, Restaurant und Bar aber in den darüber l...