Querschläger des Tages: Winfried Kretschmann

Wer unter Einschlafproblemen leidet, ist bei Winfried Kretschmann gerade richtig. Bräsige Artikulation bei gleichzeitiger Substanzlosigkeit lässt selbst talkshowgestählten Zuhörern die Augen zufallen. Kaum zu glauben, dass der Mann Ministerpräsident in Baden-Württemberg ist, wo Porsche Sportwagen herstellt. In Sekunden von null auf hundert ist er nicht, von der Autoindustrie hat Kretschmann allerdings die Just-in-time-Produktion übernommen. Mit geschickt terminierten Provokationen bringt er seine Parteifreunde gern auf die Palme. Ein Zeitungsinterview versaute so den von Wa...