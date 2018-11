Freudenfest in Suweida

Die letzten von 30 Geiseln aus Suweida im Südwesten Syriens sind frei. In einer »präzisen Operation«, wie es aus Militärkreisen hieß, befreiten syrische Soldaten am Donnerstag vier Frauen und 15 Kinder aus den Händen der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS). Sie waren am 25. Juli von IS-Kämpfern verschleppt worden. Sechs Geiseln – eine Mutter mit ihren fünf Kindern – waren bereits im Oktober freigekommen. Fünf Gefangene wurden von den Terroristen ermordet.

Am Donnerstag hatte eine Einheit der syrischen Armee die IS-Gruppe mit den Verschleppten bei Humeima nordöstlich von Tadmur (Palmyra) aufgespürt. Bei einem Feuergefecht wurden acht Terroristen getötet. Eine Person, deren Namen das Internetportal Al-Masdar News mit Abu Abdullah Majadin angab, wurde festgenommen.

Die Rückkehr der Geiseln, die alle aus dem östlich von Suweida liegenden Dorf Schabki stammen, wurde am Freitag abend zu einer Freudenfeier für die Angehörigen. Die befreiten Frauen und Ki...