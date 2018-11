Wachsender Druck auf Myanmar

Ein konfliktträchtiges Thema auf dem ASEAN-Gipfel diese Woche in Singapur steht schon fest: Es wird heftige Auseinandersetzungen um den Massenmord an Angehörigen der Rohingya-Minderheit in Myanmar und um die Vertreibung von 700.000 von ihnen nach Bangladesch geben. Zwar ist die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der Mitgliedsstaaten ein ehernes Prinzip des ASEAN-Bündnisses, von dem einige nach wie vor keinesfalls abweichen wollen. Allerdings haben zuletzt zwei Faktoren den Druck, die Nichteinmischung in diesem Fall aufzugeben, erheblich erhöht. Zum einen haben die Vereinten Nationen das Vorgehen der myanmarischen Streitkräfte und irregulärer Milizen gegen die Rohingya unlängst a...