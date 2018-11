Wie Kriege gefeiert werden

Paris am Vorabend der Feierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkriegs, in Frankreich »La Grande Guerre« genannt. Am Sonntag erwartet die Metropole an der Seine mehr als 60 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt, unter ihnen Wladimir Putin, Donald Trump und Angela Merkel. Vor dem Triumphbogen im Herzen der Stadt soll dann Frieden beschworen werden, von dem die Welt mehr denn je entfernt zu sein scheint. Der gastgebende französische Präsident Emmanuel Macron fordert »eine richtige europäische Armee«, während die USA aus einem der wichtigsten Abkommen zur nuklearen Abrüstung aussteigen wollen.

Die linke Tageszeitung ­L’­Humanité kommentierte deshalb am Freitag, dass die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg bedeuten müsse, »nicht zu vergessen, was Europa in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hervorgebracht hat. Heute ist der Kontinent erneut nationalistischen Aufwallungen ausgesetzt. Die Verteidigungsbudgets schießen auf dem ganzen Planeten in die Höhe, ...