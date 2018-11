Zebras unter ferner liefen

Am Samstag abend nicht live im frei empfänglichen Fernsehen: das Spitzenspiel der Fußballbundesliga zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Dafür irgendwann im Februar frei empfänglich: die Achtelfinalbegegnungen im DFB-Pokal zwischen Hertha BSC und besagten Bayern (Mi., 6.2.2019) sowie dem BVB und Bremen (am Di. davor). Außerdem läuft nächsten Dienstag das Länderspiel der Damen zwischen Deutschland und Spanien ab 16 Uhr (hihi, geile Uhrzeit) im ZDF.

Warum jetzt diese Aufzählung? Weil man sich am Samstag abend wieder in seine verrauchte Lieblingsfußballkneipe setzen muss, die dazu noch mit all den Eventguckern vollbesetzt sein...