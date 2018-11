Fiktion? Real? Egal!

Die Unterscheidung zwischen Spielfilmen und Dokumentationen sei obsolet geworden, so die Macherinnen und Macher im Vorfeld der Viennale, die am Donnerstag zu Ende gegangen ist. Spiel- und Dokumentarfilme wurden erstmals gemeinsam unter dem Label »Feature« präsentiert.

Die Entscheidung ist in mehrfacher Hinsicht problematisch. Richtig ist zwar: Eine theoretische Definition des Dokumentarischen ist schwierig, und es gibt Filme, die sich nicht so eindeutig zuordnen lassen. Jean-Luc Godard beispielsweise spielt häufig mit den Grenzen der Genres, Essayfilmen ist per definitionem ein hohes Maß an Subjektivität eingeschrieben.

Das hätte Anlass geboten, die Grauzonen und Grenzbereiche zu thematisieren – etwa in einer eigenen Reihe oder in Diskussionsveranstaltungen. Die Einheitskategorie »Feature« hingegen erklärt nichts und ist auch politisch fragwürdig. Denn: Was genau wird hier für obsolet erklärt? Der Spielfilm sicher nicht – der ist etablie...