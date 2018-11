Ein Gott als Kläger

In Indien schlägt die Umbenennung eines Distrikts hohe Welle. Yogi Aadityanath, der Chief Minister des größten indischen Bundesstaats Uttar Pradesh, gab dem bisherigen Distrikt Faizabad den neuen Namen Ayodhya, nach einer für die indische Politik sehr symbolträchtigen Stadt.

Die in Indien regierende hindunationalistische Bharatiya Janata ­Party (BJP) versucht seit einiger Zeit, die Geschichte Uttar Pradeshs zu »hinduisieren« und Ortsnamen zu sanskritisieren. In den vergangenen Wochen forderten rechte Hindu-Nationalisten und sogar mehrere Minister immer lauter den Bau eines Ram-Tempels in Ayodhya. Auf dem dafür vorgesehenen Gelände befand sich aber einmal die Babri-Moschee. Sie wurde im 16. Jahrhundert von den muslimischen Mogulen erbaut. Gläubige Hindus vermuten an genau diesem Platz die Geburtsstätte ihres Gottes Rama.

Schon 1992 eskalierte der Streit. Nach einer Massenkundgebung marschierten damals von der BJP unterstützte Nationalisten zu der Moschee, ...