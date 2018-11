Warten auf Antworten aus Washington

In den Verhandlungen zwischen den USA und der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) gibt es auch weiterhin keinen Fortschritt. Ein Treffen zwischen Außenminister Michael Pompeo und dem Chefunterhändler der Demokratischen Volksrepublik, Kim Jong Chol, das am Donnerstag in New York stattfinden sollte, wurde wenige Stunden vorher ohne Begründung und ohne die Vereinbarung eines neuen Datums »verschoben«. Scheinbar gut informierte südkoreanische Regierungsstellen erklärten dazu, dass die Absage auf Veranlassung Pjöngjangs erfolgt sei.

US-Präsident Donald Trump gab sich am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus dennoch zuversichtlich: Er und seine Regierung seien »sehr glücklich« über die Entwicklung in den Beziehungen zu Nordkorea. »Wir denken, es läuft gut. Wir haben es nicht eilig.« – Er rechne immer noch mit einem zweiten Gipfeltreffen mit dem Partei- und Staatschef der DVRK, Kim Jong Un. »Irgendwann im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres.«...