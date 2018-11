Ein ganz anderer Spielertyp

Titelverteidiger Magnus Carlsen spielte Fußballgolf, mampfte Pizza vor dem Fernseher und begab sich – er ist nun mal Norweger – in die Langlaufloipe. In der wie gewohnt monatelangen Vorbereitung auf seinen nächsten Herausforderer setzte der amtierende Schachweltmeister also vor allem auf naheliegende Möglichkeiten der Zerstreuung. Ab Freitag muss Carlsen in London zum dritten Mal seinen Titel verteidigen. Sein Gegner: Fabiano Caruana, der als erster US-Amerikaner seit dem legendären Bobby Fischer 1972 nach der Krone greift.

Manchen gilt das Duell als Carlsens bislang schwierigste Aufgabe, seit er sich 2013 mit 22 Jahren zum zweitjüngsten Weltmeister der Geschichte gekürt hatte. Der in Miami geborene 26jährige Herausforderer mit italienischen Wurzeln liegt in der Weltrangliste auf Rang zwei. Seine Bilanz gegen den großen Dominator der vergangenen Jahre ist beinahe ausgeglichen. Zuletzt trotzte er Carlsen beim prestigeträchtigen Sinquefield Cup in aussichts...