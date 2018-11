Filmemacher vor Gericht

Jahrelang nannte man es das »Denkmal für die Gefallenen«. Im spanischen Pamplona, Hauptstadt der Provinz Navarra, steht das zweitgrößte Monument, gewidmet der Falange, einer spanischen Variante des Faschismus. Wie auch im Fall des berüchtigten »Tals der Gefallenen« bei Madrid, handelt es sich um einen Bau zu Ehren des Putschisten und Diktators Francesco Franco und seiner Gefolgsleute. Sie hatten das Land in den Bürgerkrieg und später in die Diktatur geführt. Geschichte, die bis heute nicht aufgearbeitet wurde. Statt dessen finden dort jeden Monat Gottesdienste im Auftrag der franquistischen Vereinigung »Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz« (Bruderschaft der freiwilligen Ritter des Kreuzes) statt. Und das, obwohl das Gebäude der Kommune gehört und nicht mehr wie ursprünglich der katholischen Kirche. Diese Zustände wollen die Regisseure Clemente Bernad und Carolina Martínez in ihrer neuen Dokumentation »A sus muertos« (Für unsere Toten) anpranger...