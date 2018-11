Techies gegen das Militär

In den US-amerikanischen High-Tech- und Internetkonzernen wenden sich immer mehr Beschäftigte gegen Kooperationen mit Sicherheitsbehörden und dem Militär. So wurde der Vorstandsvorsitzende von Microsoft, Satya Nadella, in einem Brief dazu aufgefordert, die Zusammenarbeit mit der Einwanderungspolizei ICE aufzukündigen. Das Unternehmen verdient viel Geld mit Gesichtserkennungssoftware und Cloud-Diensten, die es der Behörde zu Verfügung stellt.

Auch Amazons Chef Jeff Bezos wird derzeit dafür kritisiert, die in seinem Hause entwickelte Gesichtserkennungssoftware an Regierungsbehörden weiterzugeben. Man befürchtet, dass die Trump-Administration diese technischen Mittel zur Durchsetzung ihrer restriktiven Einwanderungspolitik verwendet. Ähnlich motiviert war ein offener Brief von 650 Mitarbeitern des Unternehmens Salesforce. Die Firma solle der Grenzschutzbehörde CBP nicht mehr ihre Cloud-Dienste anbieten.

Die Mitarbeiter der überwiegend an der Westküste der US...