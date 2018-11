Alles für Siegfried

Für die Kumpanei zwischen Politikern und dem hessischen Bergwerkskonzern und Düngemittelhersteller K und S (früher Kali und Salz AG) gibt es ein neues Beispiel. Ausgerechnet der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD) will, dass gegen den Widerstand von Anwohnern und des Landkreises Hildesheim der Reaktivierung des 1987 stillgelegten Kalibergwerks »Siegfried« in Giesen zugestimmt wird. Wie NDR 1 Niedersachsen am Dienstag berichtete, hat Lies – in der vergangenen Legislaturperiode Wirtschaftsminister – den Landkreis jetzt angewiesen, dem Konzern das Einleiten salzhaltiger Abwässer in den Fluss Innerste zu erlauben.

Das Land sei dazu zwar berechtigt, so der NDR, a...